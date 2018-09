"Der geistige Lebensraum muss geschützt werden"

In digitalen Medien werden binnen Sekunden nicht nur Fakten, sondern auch Fake News veröffentlicht. Welche Verantwortung hat jeder dafür?

Der Medienwissenschafter Bernhard Pörksen forderte im SN-Gespräch beim Philosophicum Lech ein neues Öffentlichkeitsbewusstsein - ähnlich, wie sich das Umweltbewusstsein entwickelt habe.

Sie fordern mehr Verantwortung von den Nutzern der neuen Medien. Warum soll der Einzelne die Verantwortung übernehmen, die Facebook & Co. verweigern? Pörksen: Wir alle haben heute Verantwortung, weil jeder zum Sender geworden ist. Jeder kann sich in die öffentliche Debatte zuschalten. Jeder kann mit dem Smartphone in der Hand versuchen, ein Thema zu setzen und ein Publikum zu finden. Das heißt, jeder hat im digitalen Zeitalter auch eine publizistische Verantwortung. Die Frage, die sich bisher nur Journalisten stellen mussten - "Was ist eine glaubwürdige und veröffentlichungswürdige Information?" -, stellt sich heute für jede und jeden.