Der große Druck, stets jung bleiben zu müssen

20 Jahre "Sex and the City": Jetzt wird eine Nachfolgeserie gedreht. Kann das gut gehen?

Am Anfang stand eine Zeitungskolumne. Sie wurde von Candace Bushnell zwei Jahre lang für die Wochenzeitung "The New York Observer" verfasst und hieß "Sex and the City". Aus den gesammelten Beobachtungen über Großstadtleben und Paarungsverhalten entstand 1995 ein Buch, das ein Jahr später als Serienstoff an den TV-Giganten HBO verkauft wurde. Der Rest ist Fernsehgeschichte. Die von 1998 bis 2004 gedrehten sechs Staffeln mit insgesamt 94 Folgen decken auf amüsante, massentaugliche Weise Geschlechterklischees auf und haben das Frauenbild, wenn schon ...