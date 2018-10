Der "Hallodri" Allmen kann es nicht lassen

Allmen - wohin man blickt. Martin Suters kunstsinniger Lebemann und Edelganove hat sich nicht nur in Buchform durchgesetzt, auch die beiden TV-Verfilmungen mit Heino Ferch und Samuel Finzi waren ein Erfolg. Am 4. November wird "Allmen und das Geheimnis der Libellen" in der ARD wiederholt.

Insofern ist es eine gute Nachricht, dass das unnachahmliche Ermittlerduo einen neuen Fall lösen wird und die Dreharbeiten dafür in der Schweiz (Zürich) und in Tschechien bereits aufgenommen wurden. Wie immer steht ein Kunstwerk im Mittelpunkt, diesmal ist es ein berühmtes Dahlien-Gemälde. Unter der Regie von Thomas Berger wird noch bis 30. Oktober "Allmen und das Geheimnis der Dahlien" gedreht.

Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch) und sein Diener Carlos (Samuel Finzi) geraten wieder in ernste (finanzielle) Probleme, aber es gibt auch einen neuen Auftrag. Allmen wird sich und seinen Vertrauten mit nicht immer lupenreinen Methoden aus der Affäre ziehen.

Auf Papier ist soeben das fünfte Abenteuer der Reihe, "Allmen und die Erotik", bei Diogenes erschienen.