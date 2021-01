"Der Kampf gegen die Macht der Mafia ist weiblich"

Ex-ORF-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder hat ein Buch über mutige und engagierte Frauen geschrieben.

Sie war 13 Jahre lang Leiterin des ORF-Korrespondentenbüros in Rom und hat via Fernsehen und Radio den Österreichern das Leben und die Politik Italiens nähergebracht. Wie sehr dieses Land von der Mafia bestimmt ist - darüber hat Mathilde Schwabeneder vor sechs Jahren das Buch "Die Stunde der Patinnen - Frauen an der Spitze des Mafia-Clans" geschrieben. Jetzt hat die 64-jährige Oberösterreicherin ein Buch über das brisante Thema organisierte Kriminalität nachgelegt: "Sie packen aus. Frauen im Kampf gegen die Mafia" (Molden ...