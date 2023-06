Der Klimawandel wird zum Serientrend

Killerpilze und Hollywoodstars: Können die "Climate Fiction"-Filme etwas bewirken?

Im Serienhit "The Last of Us" (Sky) löst die globale Erwärmung eine Pilzepidemie aus, die alle infizierten Menschen zu Killerzombies macht. In der TV-Adaption von Frank Schätzings Bestseller "Der Schwarm" (ZDF-Mediathek) rächen sich die Ozeane an der Menschheit für deren Umweltverbrechen, und in der aktuellen südkoreanischen Erfolgsserie "Black Knight", die bei Netflix zu sehen ist, hat die Luftverschmutzung die Erde im Jahr 2071 unbewohnbar gemacht. Nur drei Beispiele von vielen, die zeigen: Der Klimawandel hat als Thema in Serien Hochkonjunktur ...