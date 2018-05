Der neue Chef des ORF-Chefs

Norbert Steger ist der neue Vorsitzende des höchsten ORF-Aufsichtsgremiums. Mit dem schlechtesten Ergebnis der Stiftungsratshistorie. Und trotz neuer Vorwürfe gegen den FPÖ-Mann.

Norbert Steger ging am Donnerstag ohne Gegenkandidaten in die Wahl für den Vorsitzposten des ORF-Stiftungsrats. Und dennoch wurde die Abstimmung so stark beäugt wie kaum eine Wahl des höchsten ORF-Aufsichtsgremiums zuvor: Wie gehen die anderen Stiftungsräte mit jenen Aufregern um, die es um den FPÖ-Mann Steger in den vergangenen Wochen gab? Etwa Stegers Aussage in einem Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten", ein Drittel der Auslandskorrespondenten streichen zu wollen, "wenn diese sich nicht korrekt verhalten".