"Der österreichisches Journalist" ändert den Titel

Die weibliche Form des Berufs wird integriert. Deutliche Änderungen auch bei anderen Medien im Medienfachverlag Oberauer.

Nach zwei Jahren Vorbereitung hat "Der österreichische Journalist" sowohl sein Erscheinen, die Blattstruktur und zudem noch den Titel geändert. Aus "Der österreichische Journalist" wurde "Österreichs Journalist:in". Für die enorme Zeitverzögerung waren Corona, aber auch Wechsel in der Chefredaktion der Schwesterblätter "medium magazin" in Deutschland und "Schweizer Journalist" mitverantwortlich. Unter der Projektleitung von Georg Taitl wurden nun alle drei Branchenmedien in der DACH-Region optisch neu gestaltet. Der "Schweizer Journalist" hat ebenfalls seinen Titel geändert und heißt ab nun "Schweizer Journalist:in". Mit Charlotte Theile und Samantha Zaugg gibt es in der Schweiz nun erstmals eine Doppelspitze in der Chefredaktion. In Deutschland hat mit Alexander Graf ein junger Chefredakteur Annette Milz abgelöst, die 30 Jahre das Heft geführt hat. Milz ist nun Herausgeberin von "medium magazin"

Mit den Designarbeiten war Javier Errea beauftragt, Spanier aus Pamplona und einer der weltbesten Designer. "Wir haben ihn zuerst geschätzt, dann hielten wir ihn für verrückt, nun verehren wir ihn", schreibt Herausgeber Johann Oberauer in der aktuellen Ausgabe. In welchen österreichischen Redaktionen Frauen die besten Aufstiegschancen haben, ist Titelthema. Der gefürchtete NZZ-Chefredakteur Eric Gujer steht auf der Titelseite in der Schweiz. Und "medium magazin" hat Jakob Augstein als Aufmacher gewählt. Die Hefte sind im Oberauer-Shop als E-Paper oder gedruckt zu beziehen.