Der ORF bekommt eine neue Schaltzentrale

Diese Woche wird der ORF-Newsroom eingeweiht: Während die ORF-Chefs schwärmen, gibt es auch Kritik für das Millionenprojekt.

Der erste Blick fällt zwangsweise auf die vier Bäume: vier riesige Erlen, die mitten im Büro stehen. In seinem neuen multimedialen Newsroom hat sich der ORF ein Atrium gegönnt. Darüber ein offenes Dach, darum herum "die größten jemals in Österreich verbauten Glasscheiben", wie Pius Strobl beschreibt, der Koordinator des "mehrere zehn Millionen Euro" teuren Bauprojekts im ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg.

Am Donnerstag soll die neue redaktionelle Schaltzentrale des ORF besiedelt werden. Bei einer Führung für den Verein der ...