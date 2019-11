Der ORF hat einen neuen Berlin-Korrespondenten

Die Nachfolge von Hanna Sommersacher ist geklärt. Wie den SN bestätigt wurde, wird Volker Obermayr als Deutschland-Korrespondent des ORF nach Berlin wechseln.

"Volker Obermayr wird mit 1. 6. Hanna Sommersacher in Berlin ablösen", ließ der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf Anfrage am Donnerstagnachmittag kurz und knapp verlautbaren. Bereits Anfang Oktober vermeldeten die SN, dass der ORF zwei seiner Auslandsbüros neu besetzen lässt. Zum einen wurde per interner Ausschreibung eine Nachfolgerin für die Leiterin des Rom-Büros, Mathilde Schwabeneder, gesucht. Dass "Weltjournal"-Moderatorin Cornelia Vospernik den Posten übernehmen wird, wurde wenig später gemeldet. Zum anderen wurde bestätigt, dass Hanna Sommersacher "planungsgemäß" von Berlin auf den Küniglberg zurückkehren werde.

Ihr Nachfolger ist nun eben Volker Obermayer. Der Steirer ist seit rund 30 Jahren Redakteur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk; aktuell arbeitet er in der Radio-Wirtschaftsredaktion. Obermayer selbst war für die SN vorerst nicht zu erreichen.