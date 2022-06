Der ORF hofft auf ein weiteres Frauenfußball-TV-Märchen

Allein ORF 1 überträgt 90 Stunden von der EURO 22. Warum auch Alfred Dorfer im Rahmenprogramm dabei ist.

Das fällt unter Gleichberechtigung: ORF 1 überträgt von der UEFA-Frauen-EURO 2022 in England erstmals alle Spiele eines Fußball-Turniers der Frauen live - ausgenommen sind nur die Parallelspiele am Ende der Gruppenphase. Damit ist der ORF die einzige öffentlich-rechtliche TV-Anstalt in Europa, die sich zur Gänze im Hauptprogramm dem Frauenfußball widmet.

Es sei einem öffentlich-rechtlichen Unternehmen angemessen, dass in der Turnierberichterstattung nicht mehr zwischen Männer- und Frauenfußball unterschieden werde, sagte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann am Donnerstag in Bad Tatzmannsdorf, wo ...