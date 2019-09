Der ORF ist "Feuer und Flamme": Neue Show startet Ende September

Der ORF ist künftig "Feuer und Flamme": So heißt die am 27. September startende Show, bei der in acht Folgen der beste Feuerwehrmann oder die beste Feuerwehrfrau des Landes gesucht werden.

Moderiert wird der "Wettkampf der Lebensretter", der immer freitags um 20.15 Uhr auf ORF 1 zu sehen ist, von Andi Knoll. Beweisen müssen sich die zwölf Kandidaten im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln. Wie bei den Feuerwehren selbst ist dabei Teamarbeit angesagt, wenn die Bewerber in zwei Gruppen aufeinandertreffen und pro Folge jeweils drei Aufgaben meistern müssen. Beurteilt werden ihre Leistungen von einer Fachjury, die aus Mentorin Anna Demel, Fitnesscoach Toni Klein und Feuerwehrmann Herbert Krenn besteht. Die einzelnen Aufgaben tragen so klingende Namen wie "Kuhrettung", "Katze auf dem Baum", "Tunnelunglück" oder "Die Leiter des Grauens". Im Finale am 22. November rittern die Kandidaten dann um eine Prämie von 50.000 Euro für die eigene freiwillige Feuerwehr. Quelle: APA