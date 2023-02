Der ORF muss den Rückhalt der Bürger suchen

Es braucht eine breite Diskussion über zeitgemäße Aufgaben eines öffentlich-rechtlichen Mediums.

Die Umstellung von der Rundfunkgebühr auf die Haushaltsabgabe mit der Forderung nach einem ORF-Rabatt zu verknüpfen ist ein politischer Willkürakt sondergleichen. Dass Medienministerin Susanne Raab im Auftrag von Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) so vorgehen kann, ohne nationales Aufbegehren zu ernten, liegt aber auch an der Selbstschwächung des öffentlich-rechtlichen Unternehmens. Dafür trägt nicht nur der seit 420 Tagen sehenden Auges ins offene Messer laufende Generaldirektor Roland Weißmann Verantwortung, sondern mehr noch der 15 Jahre lang amtierende Vorgänger Alexander Wrabetz. In ...