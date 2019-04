Volker Obermayr ist Favorit für Brüssel. In eine andere Stadt will offenbar kaum jemand.

Gleich fünf ORF-Auslandsbüros werden in den kommenden Wochen neu besetzt. Und so langsam kristallisiert sich heraus, welcher Korrespondent in welcher Stadt landen könnte: In Brüssel wird etwa ein Nachfolger für Tim Cupal gesucht, der am 1. Juli das Büro in ...