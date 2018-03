"Der Pass": Nicholas Ofczarek ermittelt in Salzburg

Sky dreht im Bundesland die Serie "Der Pass", in der Nicholas Ofczarek einen Serienmörder jagt. Die SN waren am Drehtag 56 dabei.

Eine Mutter führt ihre zwei Kinder vorbei am "Italiener" in der Kinostraße beim Designer Outlet in Wals-Himmelreich. Sie blickt nach links. Feuerwehr, Rettung, Cobra-Einheit, Menschen mit Platzwunden, die Köpfe blutverschmiert. Christbäume liegen quer über den Platz verteilt. Staub überall, auf den Jacken, Mänteln, in den Haaren, auf der Straße. Ihr Blick schwenkt nach oben. "Salz Arkaden" steht mit großen Buchstaben an der Fassade, Weihnachtsshopping am 23. Dezember bis 22 Uhr.

Die "Salz Arkaden" sind in Wirklichkeit die aufgelassenen Hallen des Baumax. Die Frau mit den zwei Kindern ist durch die Serienproduktion "Der Pass" gelaufen: Sky dreht mit der deutschen Produktionsfirma Wiedemann & Berg sowie der österreichischen Epo Film acht Episoden des Krimis. Die Hauptrolle hat Nicholas Ofczarek, seine Partnerin ist Julia Jentsch.

Die Journalisten sind geschützt vorm Staub im "Italiener" untergebracht. Dort erklärt Produzent Quirin Berg gerade die Szene. "Die beiden Ermittler suchen einen Serientäter. Sie haben eine gewisse Ahnung, dass etwas passieren wird."

"Staub an. Action!", tönt von draußen herein. Ein riesiges Gebläse pustet graue Farbe in die Menge. Auf das Kommando fangen die Statisten zu kreischen an, laufen vom Eingang des Shoppingcenters weg. Eine Bombe ist darin explodiert, Sanitäter tragen Menschen auf Tragen, eine Cobra-Einheit bahnt sich den Weg ins Innere. Ofczarek - oder Ermittler Gedeon Winter - steigt aus seinem weinroten Auto. Er ist zu spät.

Die Szene in den "Salz Arkaden" ist Drehtag 56 von 80. Das Team war schon viel unterwegs. Am Rossfeld, dem Grundlsee und am Mittwoch am Hohen Göll. Die größte Herausforderung, sagt Producer Oliver Ossege, sei das Wetter gewesen. Am Hohen Göll hat es geschneit: "Es ist nicht schön, wenn man bei minus zehn Grad im Schneesturm steht. Aber je schlechter das Wetter, desto besser die Bilder." Das Team habe sich über Schnee und Kälte gefreut: "Es ist eine ganz spezielle Atmosphäre, ein visueller Ausdruck, den man nicht künstlich herstellen kann."

Drehpause. Ofczarek kommt in den "Italiener". "Es ist Drehtag 56, das spürt man in den Knochen", sagt er, bestellt einen Espresso Macchiato und zündet sich eine Zigarette an. Seit 21. November schlüpft er in die Rolle des Gedeon Winter. Bis 20. April wird er den grauen Mantel mit dem Pelzkragen noch tragen, den die Kostümbildner für den Ermittler ausgesucht haben.

In Salzburg-Stadt wird die Szene vor dem Shoppingcenter gedreht. Ist das nicht schade, ein Einkaufszentrum könnte ja überall stehen? "Es wird eine Aufnahme von der Altstadt geben", sagt Ossege. Ermittler Winter packt dabei der sportliche Ehrgeiz - er wird über den Mozartsteg joggen.

Eine Szene im Eichetwald bei Viehhausen hat indes für Aufregung gesorgt. Ein Anrainer hat die Verfolgung für echt gehalten - und die Polizei gerufen. Das habe sich schnell geklärt, sagt Produktionsleiter Winfried Demuss. "In der Stadt machen wir Aushänge. Im Wald ist das schwierig - wir können nicht auf jeden Baum einen Hinweis kleben."

Nach den Drehtagen in Salzburg zieht das Team weiter: Werfenweng, Sportgastein und auf den Dachstein. Die zwei geplanten Drehtage am Großglockner mussten indes abgesagt werden, sagt Producer Ossege. Die Straße war wegen Lawinengefahr gesperrt. Und Hubschrauber konnten wegen Nebels nicht fliegen.

Daten und Fakten: Der Pass

Die Krimiserie "Der Pass" hat acht Teile und wird Anfang 2019 am Bezahlsender Sky ausgestrahlt. In Salzburg, Bayern, Steiermark und Wien wird gedreht. Das Projekt wird vom Land Salzburg gefördert.

Regie führen Cyrill Boss und Philipp Stennert, die "Die Dasslers" und "Das Haus der Krokodile" gedreht haben.

Nicholas Ofczarek spielt in der Serie Gedeon Winter, einen österreichischen Polizisten, der mit seinem Job bereits abgeschlossen zu haben scheint.

Ihm zur Seite steht die bayrische Polizistin Julia Jentsch, gespielt von Ellie Stocker. Sie suchen nach einem Serienmörder. Die erste Leiche finden sie an der österreichisch-deutschen Grenze.