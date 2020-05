Karl Plobergers Gartensendungen erfreuen sich großer Beliebtheit. Mit "Österreich blüht auf" will er im ORF einen neuen Coup landen. Ist in Coronazeiten Garteln das neue Reisen?

Gartensendungen im Fernsehen boomen. Jetzt noch stärker als in der Zeit vor der Coronakrise. Ende April sahen durchschnittlich 744.000 Zuschauer die neue ORF-2-Gartendoku "Das Paradies daheim - Die schönsten Gärten Österreichs" von Karl Ploberger. Was fast schon an die Quoten ...