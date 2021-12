"Der Spiegel": Seit 75 Jahren "Sagen, was ist"

"Sturmgeschütz der Demokratie" - diesen Ruf erwarb sich der "Spiegel" schon vor Jahrzehnten. Das Hamburger Nachrichtenmagazin hat viele Skandale aufgespürt und Enthüllungen veröffentlicht. Manchmal gab es auch großen Krach im Haus selbst.

Im Eingangsbereich in Hamburg steht der Satz von Gründer Rudolf Augstein: "Sagen, was ist". Das Magazin ist ein Stück deutscher Zeitgeschichte, erstmals erschienen ist es am 4. Jänner 1947 - in Hannover. Die Auflage betrug wegen der Papierrationierung nur 15.000 Exemplare. Zwei Jahre später wurde das ...