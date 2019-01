Mit einem ZDF-Serienspecial in Spielfilmlänge meldet sich "Der Staatsanwalt" Rainer Hunold als Dr. Reuther wieder zum Dienst. Zu behaupten, die bisher beste Rolle des deutschen Schauspielers sei jene in einem Werbeclip für einen Schlankheitsdrink gewesen, wäre übertrieben - aber sie blieb im Gedächtnis, wie seine Auftritte in "Ein Fall für zwei" oder "Doktor Sommerfeld - Neues vom Bülowbogen".