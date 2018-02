Die Branchengerüchte halten sich seit Monaten: Just der "Standard", der 1988 nach dem Vorbild der "New York Times" gegründet wurde, wird seine journalistische Kernkompetenz schrittweise aufgeben. Die Printausgabe soll innerhalb der kommenden fünf Jahre komplett eingestellt werden. Und auch beim Onlineableger derstandard.at sollen nicht mehr journalistische Artikel, sondern die Meinungsforen, also der Austausch der User, im Zentrum stehen.