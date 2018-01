Der Todeskampf des Musikfernsehens

MTV ist zurück im frei empfangbaren Fernsehen. Experten orten darin einen Rettungsversuch einer Sparte, die einst die Popkultur auf den Kopf gestellt hat - aber mittlerweile selbst von nur einer Online-Plattform ins Abseits gedrängt wurde.

Als MTV am 1. August 1981 auf Sendung ging, wurde nicht etwa die aktuelle Nummer eins der US-Charts oder irgendein Evergreen gespielt. Die Senderleitung wählte zum Auftakt vielmehr einen damals zwei Jahre alten Song. Einen, der die Ausrichtung des Musiksenders vorgab. Der Buggles-Clip "Video Killed the Radio Star" sollte klarmachen, dass MTV etwas Revolutionäres, etwas Disruptives haben soll - in einer Zeit, in der es den Begriff "disruptiv" für verdrängende Innovationen so noch gar nicht gab.