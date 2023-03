Der TV-Gerätemarkt kämpft gegen den Abwärtstrend

Der Verkauf von Fernsehern ist eingebrochen. Die Branche reagiert mit batterielosen Fernbedienungen - und Geräten im Hochformat.

Eine Fußball-WM ist freilich für die Sportwelt von Bedeutung. Und für das Austragungsland. Und für die Medienhäuser aus aller Welt. Aber es hängt auch ein Segment am Tropf des weltgrößten Sportereignisses, an das man wohl nicht sofort denkt: Für den Elektronikhandel sind Fußball-Weltmeisterschaften seit jeher ein Geschäftstreiber - vor und während einer WM gehen die Verkaufszahlen von TV-Geräten steil nach oben. 2022 war das aber nicht so: "Die Fußball-WM in Katar war ein Reinfall. Die hat uns fast nichts gebracht", ...