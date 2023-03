"Derrick", die Kunst und die TV-Historie

Warum taucht ein Werk eines österreichischen Künstlers in einer alten "Derrick"-Folge auf? Zufall oder doch mehr?

Genau hinsehen beim Fernsehen lohnt sich. Kann, sofern detektivischer Spürsinn vorhanden, sogar zu einem vielschichtigen, interessanten Buch führen: "Kunst als Indiz: Derricks phantastischer Realismus".

Der deutsche Autor Frank Witzel hat auf YouTube in einer frühen Folge des legendären ZDF-Krimis "Derrick" ein Bild des österreichischen Künstlers Rudolf Hausner (1914-1995) entdeckt. Besser gesagt: eine Reproduktion des im Stil des Phantastischen Realismus gemalten Gemäldes "Forum der einwärts gewendeten Optik" aus dem Jahr 1948. Sein nun erschienener Essay "Kunst als Indiz" thematisiert das Image des Surrealismus in den 1970er-Jahren, umfasst kunsthistorische Abschweifungen, deutsche (Fernseh-)Geschichte, Filmwissen und biografische Facetten.

Die von Witzel beschriebene "Derrick"-Folge war am 9. März 1975 ausgestrahlt worden und trug den Titel "Nur Aufregungen für Rohn". Im Fokus steht der Student Harald Rohn (Thomas Fritsch), der seinen Nachbarn, den Geldboten Paul Seibach (Helmut Käutner) erst überfällt und später - als dieser ihn entlarvt - tötet. Das Zimmer des dem TV-Publikum schon früh bekannten Täters ist eine klischeehafte Studentenbude, unaufgeräumt, ein improvisiertes Regal, viel kreatives Chaos. Am Kopfende des Bettes befindet sich die "ungefähr maßstabsgetreue Reproduktion" des Hausner-Gemäldes, dessen Original im Besitz des Wien Museums ist.

Dieses Bild, das unter anderem neben geometrischen Figuren im wüstenähnlichen Sand eine nackte Figur und einen Buben im Matrosengewand zeigt, weckte das Interesse des Autors: Welchen triftigen Grund gibt es für das Vorhandensein dieses Hausner-Kunstwerks in der konventionell-biederen Krimihandlung?

Das Bild "Forum der einwärts gewendeten Optik" erfülle, so der Autor, keine klare dramaturgische Funktion: "Nein, dieses Bild war einfach nur da, und tauchte, wie andere Einrichtungsgegenstände und Möbelstücke, immer wieder auf, wenn Rohns Zimmer gezeigt wurde. Das Gemälde ist mehrfach, aber insgesamt nur wenige Sekunden lang in der Krimifolge zu sehen, auch Oberinspektor Stephan Derrick (Horst Tappert) und Inspektor Harry Klein (Fritz Wepper) betrachten das Kunstwerk. Laut Witzel taxierten sie "den Hausner nicht als Banausen der Kunstgeschichte, sondern als Vertreter des herrschenden Rechts und des klaren Menschenverstandes".

Hier penible Seriosität in Sakko und Krawatte, da ein unklares, mehrdeutigen Produkt künstlerischer Fantasie: Das Erscheinen des Bildes sei "von einem Ressentiment getragen", wie der Autor befindet, Derrick und Klein wüssten schon bei der ersten Begegnung im Studentenzimmer, dass mit dem Bewohner "etwas nicht stimme": Das Bild also als "Vertiefung des Zimmers"? Würde es hingegen in der Privatwohnung des Gesetzeshüters hängen, gäbe es keinesfalls negative Deutungen. Vielmehr entstünde der Eindruck, dass Derrick "seine analytischen Fähigkeiten mithilfe der Kunst erweitere, so wie sich Freud in seinem Behandlungszimmer mit verschiedenartigen Kunstwerken umgab". Laut Frank Witzel werden abstrakte Werke in Filmen als Kennzeichen von unverständlicher Kunst generell als "Markenzeichen elitärer Abgehobenheit" eingesetzt.

Gedankenspiele und Thesen, ein Netz an Vermutungen und subjektiven Schlussfolgerungen, historische Erhellungen sowie ein unkonventioneller Spürsinn, der an jenen des TV-Kommissar Columbo erinnert: Das alles trägt zu dem Reiz von "Kunst als Indiz" bei. Auf akribische Weise beschreibt und analysiert Witzel Schlüsselszenen aus der "Derrick"-Folge (Drehbuch: Herbert Reinecker). Immer wieder sind auch Ausschnitte der Fernsehhistorie mit eingeflochten. Die erste Folge der Serie "Derrick" wurde im Herbst 1974 gezeigt, 280 weitere Episoden folgten in den kommenden 24 Jahren. Die oftmals kammerspielartigen Krimis wurden zu einem wahren Exportschlager: "Derrick" gilt immer noch als die meistverkaufte deutsche Serie - sie wurdein über 100 Ländern ausgestrahlt.

"Habe ich nun in die Objekte meiner Betrachtung etwas hineingelegt oder etwas aus ihnen herausgelesen?", fragt Frank Witzel am Ende seines Buches. Gute Frage. In jedem Fall ist sein myzelartiges Gedankengebilde ein Anstoß zum bewussteren Konsumieren von TV-Unterhaltung, auch eine Schule des Sehens im Endlosstrom der Medienbilder.

Buch:Frank Witzel, "Kunst als Indiz: Derricks phantastischer Realismus", Schlaufen-Verlag, 162 Seiten, 23,20 Euro.