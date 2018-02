Details zu Wrabetz' Plan B: So wird der ORF umgebaut

Der Generaldirektor präsentierte neue Einzelheiten zu seinen Umbauplänen für den Rundfunk. SN exklusiv: Welcher ORF-Sender künftig von wo aus arbeiten soll.

Der Prozess zieht sich bereits seit Jahren. Im März 2014 hatte der Stiftungsrat genehmigt, die verschiedenen ORF-Einheiten in einem Neubau am Küniglberg zu bündeln. Parallel sollte das Funkhaus in der Argentinierstraße aufgelassen und verkauft werden.

Vier Jahre später ist weder der Umbau im ORF-Zentrum noch der Verkauf des Funkhauses abgeschlossen. Mehr noch: Nach verweigerter Flächenwidmung der Stadt Wien für den Neubau am Küniglberg, angeblichen Budgetproblemen und Protesten gegen den Funkhausverkauf ist Generaldirektor Alexander Wrabetz zu einem Plan B gewechselt. Gestern, Montag, präsentierte der ORF-Boss vor dem Finanzausschuss des ORF-Stiftungsrat neue Details der Alternativlösung. Wie die "Salzburger Nachrichten" aus Stiftungsratkreisen erfahren haben, sei in "konstruktiver Atmosphäre" ein "pragmatischer und vernünftiger" Weg skizziert worden. Konkret bestätigte Wrabetz neuerlich, dass zu den zehn Gebäuden am Küniglberg kein elftes dazukommen werde. Stattdessen werde an die Gebäude fünf und acht ein multimedialer Newsroom angeschossen, in dem sowohl Ö3, FM4 als auch Ö1 vertreten sein sollen.

Die drei Radiosender werden mit sämtlichen Mitarbeitern auf den Küniglberg ziehen: Ö3 soll in einem Neubau auf der Grundfläche von Gebäude sieben untergebracht werden. Dort könnte ebenso Ö1 einziehen - oder im bestehenden Komplex der Gebäude sechs, acht und neun integriert werden. Eine finale Entscheidung steht noch aus.

Von angeblichen Regierungsplänen, FM4 vom Netz zu nehmen, will Wrabetz indes nichts wissen. Er plane mit dem Jugendsender - dieser soll in Objekt zwei angesiedelt werden. Auch die ORF-Enterprise, die Vermarktungstochter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, soll vom Euro Plaza in Wien-Meidling an den Küniglberg übersiedeln; die Räumlichkeiten im Euro Plaza werden aufgegeben.

Was aus der Argentinierstraße werden soll

Und was wird aus dem Funkhaus in der Argentinierstraße? Dort soll weiterhin das Landesstudio Wien, das Radiosymphonieorchester und das Stadtstudio untergebracht bleiben. Das restliche Areal geht an den Vorarlberger Baukonzern Rhomberg, der sich bereits 2016 die Kaufrechte sichern konnte. Bis 30. Juni soll entschieden sein, welche Bereiche des Areals verkauft werden.

In einer außerordentlichen Stiftungsratklausur am 14. März, die sich um den Umbau und um den Themenblock Digitalisierung drehen soll, will Wrabetz weitere Einzelheiten seines Plan B präsentieren. Der genaue Ablauf soll bis 22. März feststehen, dem Termin der kommenden ordentlichen Plenumssitzung des Stiftungsrats.

Der ORF-Umbau soll bis 2021 abgeschlossen sein. Und zwar laut Wrabetz für jene 303,7 Millionen Euro, die ursprünglich als Investitionsrahmen ausgegeben wurden.