Deutsche Journalisten des Jahres: Lamby, Lanz und Amann

Der Dokumentarfilmer Stephan Lamby ist "Journalist des Jahres 2018". Eine von der Branchenzeitschrift "medium magazin" beauftragte Jury entschied sich für den 59-jährigen Geschäftsführer der Hamburger Filmproduktion Eco Media.

Das teilte das "medium magazin" am Dienstag in Frankfurt mit. "Politikjournalistin des Jahres" ist laut Jury Melanie Amann ("Der Spiegel"), "Unterhaltungsjournalist des Jahres" ist ZDF-Talkmaster Markus Lanz, ein gebürtiger Südtiroler. Als "Team des Jahres" werden Annette Ramelsberger, Rainer Stadler, Wiebke Ramm, Tanjev Schultz von der "Süddeutschen Zeitung" geehrt.

"Stephan Lambys präzise und entlarvende TV-Doku über die monatelangen Koalitionsverhandlungen "Im Labyrinth der Macht: Protokoll einer Regierungsbildung" lieferte im Frühjahr 2018 den dringend benötigten Blick, um den Durchlauferhitzer-Prozess jener Monate in Ruhe zu verstehen und zu bewältigen", begründete die 100-köpfige Jury ihren Entscheidung. "Ein wahrer Reporter-Gewaltakt." Am Sonntag hatte das "medium magazin" bereits mitgeteilt, dass die ehemalige WDR-Chefredakteurin Sonia Seymour Mikich für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wird. Die Verleihung ist am 11. Februar in Berlin. Die Auszeichnungen sind undotiert.

