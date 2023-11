Der deutsche Fernsehmoderator Hans Meiser ("Notruf", "Hans Meiser") ist tot. Das bestätigte Meisers Geschäftspartner Harald Thoma am Montag der dpa, zuvor hatte die "Bild" berichtet. Der 77-Jährige sei bereits in der vergangenen Woche in der Nähe von Scharbeutz (Schleswig-Holstein) "unerwartet an Herzversagen gestorben".

