"Deutsche Welle verbieten, Büros von ARD und ZDF schließen"

Nachdem YouTube zwei deutschsprachige Kanäle von Russia Today entfernt hat, droht Russland der Videoplattform mit Blockade. Und kündigt deutschen Medien in Russland "symmetrische" Sanktionen an.

Trotz alledem: Russia Today geht in Deutschland an der Start, als RT DE, im Dezember, heißt es auf dem deutschen Portal des Kremlauslandssenders. "Schalten Sie ein und beteiligen Sie sich an unserer Vision, dem Dialog der Kulturen und dem gesunden Menschenverstand wieder einen prominenten Platz im deutschsprachigen Fernsehen zu verschaffen." Aber ärgerlich für die sendungsbewussten Russen: Das Video zu dieser Botschaft war gestern nicht verfügbar, so wie die anderen bewegten Bilder des Portals.

YouTube hat am Dienstag ...