Deutsche Wikipedia von Online-Angriff lahmgelegt

Die deutsche Version des Online-Lexikons Wikipedia und einige andere Ausgaben in Europa sind am Freitag von einer Online-Attacke lahmgelegt worden. Die Gesellschaft Wikimedia Deutschland berichtete am Abend von einem sogenannten DDOS-Angriff. Bei solchen Attacken werden Server mit einer Flut sinnloser Anfragen bombardiert, bis sie in die Knie gehen.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Jens Büttne Wikipedia ging kurzfristig in die Knie