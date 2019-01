Deutsches Bundeskartellamt will gegen Facebook vorgehen

Das deutsche Bundeskartellamt will Facebook einem Zeitungsbericht zufolge das Sammeln von Nutzerdaten in Deutschland teilweise verbieten. Ein entsprechender Beschluss solle dem US-Konzern in den nächsten Wochen zugestellt werden, wie die "Bild am Sonntag" berichtete. Konkret gehe es dabei um den Datenaustausch mit Drittanbietern wie etwa Twitter.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/JOEL SAGET Facebook droht neues Ungemach