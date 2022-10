Deutschland legt Schutzprogramm für Journalisten im Ausland auf

Deutschland will gefährdete Journalisten in Krisengebieten schützen und ihnen finanzielle Unterstützung bieten

Für das Schutzprogramm Hannah-Arendt-Initiative plant das Auswärtige Amt in diesem Jahr 3,5 Millionen Euro ein, wie die deutsche Regierung am Freitag in Berlin mitteilte. "Die Mittel kommen dabei Medienschaffenden zugute, die sich durch ihre Arbeit weiter für unabhängige Berichterstattung in ihren Herkunftsländern einsetzen - zunächst 360 Personen im Ausland."

Über das Programm des Auswärtigen Amts und der Beauftragten für Kultur und Medien sollen auch geflüchtete Medienschaffende im Exil gefördert werden. Es läuft den Angaben zufolge bereits eine Pilotphase im In- und Ausland. "Dabei werden in einem ersten Schritt gefährdete Journalistinnen und Journalisten aus Afghanistan, der Ukraine, Russland und Belarus unterstützt, namentlich durch Notfallstipendien, Trainingsmaßnahmen, regionale Stipendienprogramme und Exil-Journalismus-Zentren in Drittländern sowie durch entsprechende Maßnahmen im Exil in Deutschland."

Die Beauftragte für Kultur und Medien fördert bereits ein Hilfsprogramm (JX-Fund) mit rund 4,2 Millionen Euro in diesem Jahr, das seit April mehr als 500 Medienschaffende unterstützt. Beide Pilotvorhaben sind Teil der künftigen Struktur des Schutzprogramms.