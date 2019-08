Die Auflage der "Salzburger Nachrichten" wächst weiter

Im Halbjahrestakt weist die Österreichische Auflagenkontrolle die Reichweite von Printmedien aus. Und wie schon bei den beiden vorherigen Auswertungen bescheinigte auch die Auflagenkontrolle für das erste Halbjahr 2019 den "Salzburger Nachrichten" die stärkste Entwicklung unter den heimischen Tageszeitungen. Im Jahresvergleich stieg die gesamte Verkaufsauflage der SN um 2517 Exemplare - ein Plus von 3,6 Prozent. Die abonnierte Auflage stieg sogar um 2443 Stück bzw. 3,8 Prozent.

Neben den SN konnte nur noch die "Presse" zulegen. Sie schaffte bei der gesamten Verkaufsauflage ein leichtes Plus von 0,1 Prozent. Alle anderen Zeitungen mussten Rückgänge hinnehmen; am stärksten traf es die "Neue Vorarlberger Tageszeitung" mit 6,7 Prozent und die "Krone" mit 5,2 Prozent. Betrachtet man nur die Wochenendausgaben, schaffen die SN den zweitstärksten Anstieg mit 2,9 Prozent, lediglich übertroffen von der Sonntagsausgabe der "Presse" mit 3,5 Prozent. "Österreich" schafft am Sonntag ein Plus von 0,1 Prozent, alle anderen Zeitungen verloren auch am Wochenende.

Der Aufschwung bei den "Salzburger Nachrichten" ist vor allem der stetig steigenden Anzahl an Digitalabos zu verdanken. Im Jahresvergleich konnten die SN die Zahl der verkauften Digitalausgaben um 55,5 Prozent auf 12.608 Stück steigern - neuerlich das stärkste Plus bei den heimischen Zeitungen. Die meisten Digitalausgaben verkaufen "Kleine Zeitung" und "Krone" (jeweils rund 31.000). Nach der "Presse" (15.600) folgen bereits die SN auf Platz vier österreichweit.

Auch weil sich immer mehr Leser Digitalausgaben zuwenden, sank die Zahl der Printabos bei allen heimischen Tageszeitungen. Dennoch kommen die "Salzburger Nachrichten" immer noch auf eine Printauflage von rund 59.500 Stück. Nur der "Standard" zeigt sich stabiler, verkauft aber mit 56.647 Stück weniger gedruckte Ausgaben als die SN.

"Die gestiegene Gesamtauflage der SN ist ein Zeichen für Qualität und Vertrauen in die Marke - digital wie gedruckt", sagt SN-Verlagsforscher Hans Paischer.



Quelle: SN