Die Auflage der SN wächst weiter

Vor allem die E-Paper-Ausgabe konnte zulegen.

Die Ergebnisse der Österreichischen Auflagenkontrolle für das erste Halbjahr 2021 weisen für die "Salzburger Nachrichten" erfreuliche Zahlen aus. Die verbreitete (plus 0,4 Prozent), die verkaufte (plus 1,2 Prozent) und die abonnierte Auflage (plus 2,2 Prozent) sind im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 gestiegen. Auch die Wochenendausgabe der SN konnte in allen drei Bereichen zulegen.

Die verkaufte Auflage der "Salzburger Nachrichten" liegt mittlerweile bei 70.016 Stück täglich (plus 833). Zur Einordnung: Die "Presse" kommt auf 66.670 Stück, der "Standard" auf 54.363. Dabei ist vor allem die Zahl der verkauften SN-E-Paper-Ausgaben stark gestiegen. Diese liegt nun bei 14.854 Stück - und somit um rund 22 Prozent höher als im Vorjahr.

Neben den SN konnten die "Oberösterreichischen Nachrichten" (plus 4505 Stück) und der "Kurier" (plus 2306) ihre verkaufte Auflage steigern. Alle anderen Tageszeitungen verzeichneten ein Minus, wenngleich der Verkauf der E-Paper-Ausgaben durchwegs zulegen konnte. Die größte Verkaufsauflage hat nach wie vor die "Kronen Zeitung" (639.330 Stück), gefolgt von der "Kleinen Zeitung" (276.150). Bei der vertriebenen Auflage führt "Krone" vor "Heute" und "oe24".