Die Buchstabensuppe: Einblicke in den Food-Journalismus

Die Uni-Salzburg-Absolventin Alexandra Embacher hat sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit kulinarischem Journalismus auseinandergesetzt. Dadurch hat sie auf eine Forschungslücke aufmerksam gemacht.

In der einen Hand einen Kochlöffel, in der anderen einen Stift. So könnte man sich einen Food-Journalisten vorstellen - und diese sind derzeit gefragt. Denn egal wo man hinsieht, die Themen Essen und Trinken sind beliebt: Im Fernsehen kochen Prominente um die Wette. Auf Social-Media-Kanälen werden Rezeptideen redaktionell aufbereitet. Fachzeitschriften sowie Tages- und Wochenzeitung veröffentlichen schier täglich neue Rezeptideen und andere Beiträge um das Thema Essen und Trinken.

Das Kochen wurde Lieblingsbeschäftigung in der Pandemie

...