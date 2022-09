Die CryptoWiener auf dem Fußballplatz

Ausstellung "Pixels" des Kollektivs "CryptoWiener" im OK Linz: 3D-Prints, Erlebnisräume und Metaverse.

Das Künstlerkollektiv CryptoWiener verschiebt in seiner Ausstellung "Pixels" (bis 26.2.) im OK Linz die Grenzen zwischen analog und digital. Die Dimensionen des digitalen Kaffeehauses, Würstelstandes oder Fußballplatzes werden erweitert, das Handy wird zum Portal: Über einen QR-Code kann man in die gespiegelten Räume des Metaverse einsteigen, während die physischen Räume mit Webcam live in die virtuelle Welt übertragen werden. Das wird als Livestream aus Cryptovoxels auf die Wände projiziert - wodurch sich die Besucher gleichzeitig in der analogen und der ...