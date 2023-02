Die Damen und Herren ohne Unterleib: Programmansager und Fernsehsprecher im ORF

Es war einst ein Traumberuf für Frauen, für manche auch ein Sprungbrett in eine andere Karriere: ORF-Programmansagerin. Wie Chris Lohner ihren Job rückblickend sieht und warum die Tradition, die mit Franziska Kalmar begann, 2001 endete.

Sie waren jahrzehntelange Begleiterinnen in den ORF-Programmen, Fixpunkte wie das Testbild, die "Zeit im Bild", Werbung, die Bundeshymne oder der Sendeschluss. Sie waren charmant, stets perfekt frisiert und modisch bekleidet, so mancher im Patschenkino fühlte sich von ihnen persönlich angesprochen. Sie kündigten die Details des Fernsehabends an oder tauchten auf dem Bildschirm auf, wenn es Störungen oder andere unvorhersehbare Ereignisse gab. Die Rede ist von den Programmansagerinnen im ORF.

Begonnen hatte alles mit Franziska Kalmar. Die Schauspielerin war ...