Die Darts-WM war ein Quotenhit bei jungen Fernsehzuschauern

Das Halbfinale der Darts-Weltmeisterschaft ist am Montagabend der Quotenhit im jungen Publikum gewesen. Der Sportkanal Sport1 schaffte in Deutschland in der Altersgruppe von 14 bis 49 Jahren laut dem Branchenportal "dwdl.de" den Primetime-Sieg. 19,3 Prozent der Zielgruppe holten sich demnach das Spektakel ins Haus. Das entspricht 1,02 Millionen in der Gruppe 14 bis 49. Im Gesamtpublikum ab 3 Jahren waren es laut "dwdl.de" immerhin 9,2 Prozent oder 1,99 Millionen.

Der deutsche Teilnehmer Gabriel Clemens verschafft in seiner Heimat der Nischen-Sportart dieses Jahr sehr große Aufmerksamkeit. Der 39 Jahre alte Saarländer unterlag dem englischen Weltklasseprofi Michael Smith allerdings am Montag ab 20.30 Uhr dann doch klar mit 2:6. Einen Tag zuvor hatte Clemens noch mit einem 5:1-Sieg über den Weltranglistenersten Gerwyn Price aus Wales für Furore gesorgt.