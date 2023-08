Die Faszination des Lasters: Wie nackte Haut einst Hysterie auslöste

Eine Ausstellung dokumentiert, wie eine Berliner Tänzerin im Jahr 1922 in Wien einen Medienhype ausgelöst hat. Die vorgebliche "Nackttänzerin" ist nur auf Studiofotos hüllenlos zu sehen.

"Können Sie sich vorstellen, was das war? Nackt ist sie aufgetreten, nackt! Ganz Wien ist zusammengelaufen. Sondergarnituren der ,Elektrischen' sind nach den Nachtvorstellungen im Konzerthaus bereitgestanden. Verhaftet hat man sie jeden Tag, dann freigelassen": Dieses überlieferte Zeitzeugenprotokoll eines Wiener Innenstadthändlers gibt einen Eindruck dessen, was Anita Berber (1899-1928) in Wien anno 1922 ausgelöst hat. Ihre "Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase" beschäftigten mehr als Inflation und Wirtschaftskrise. Der Medienhype befeuerte die Gerüchteküche, so manches, was da kursierte, entsprach nicht den Tatsachen. "Es ist nachgewiesen, dass Anita Berber nie nackt auf der Bühne getanzt hat", sagt Magdalena Vuković vom Wiener Photoinstitut Bonartes.

Ebendort ist bis zum 17. November die Ausstellung "Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase - Anita Berber in Wien 1922" zu sehen: eine Ausstellung, die Einblicke in eine große Erregung gibt. Gemeinsam mit ihrem Partner Sebastian Droste brachte Berber Tabuthemen wie Drogenmissbrauch, Suizid und homosexuelles Begehren auf die Bühne. Um das Skandalon zu bewerben, fertigte das Studio der Wiener Fotografin Madame d'Ora (1881-1963, eigentlich: Dora Kallmus) kunstvolle, düster-dramatische Bilder an, die jetzt im Photoinstitut Bonartes gezeigt werden: nackte Körper in sinnlichen Possen, ein reizvolles Spiel aus Licht und Schatten sowie ein ausgeprägter Hang zur Provokation. "Zwischen 1920 und 1922 arbeiteten d'Ora und Anita Berber eng zusammen", sagt Kuratorin Vuković. Der Auftakt zu drei Monaten Verstörung, ja Hysterie in Wien ging am 14. November 1922 im Großen Konzertsaal über die Bühne. Die Tänze von Berber und Droste trugen Titel wie "Byzantinischer Peitschentanz", "Cocain", "Märtyrer", "Selbstmord", "Morphium", "Haus der Irren" oder "Die Nacht der Borgia".

Aufgrund des großen Publikumserfolges gab es täglich weitere Vorstellungen auf anderen Bühnen, etwa im Etablissement Ronacher oder im Apollo-Theater. Etwa 300 Zeitungsartikel waren die Folge, über den künstlerischen Wert der "Proto-Performancekunst" (Vuković) entbrannte auch ein teils heftig geführter Kritikerstreit. Anfangs fiel die mediale Rezeption positiv aus, später wurde Anita Berber als "Nackttänzerin" oder "Skandalnudel" verunglimpft. In Wahrheit fühlte sich die in Leipzig geborene Schauspielerin und Tänzerin der Innovation der Grenzüberschreitung und dem Tabubruch verpflichtet; in der Fotografie sah sie ein zentrales Medium für ihren künstlerischen Ausdruck.

Im Atelier d'Ora gingen Berühmtheiten aus Kunst, Wissenschaft, Politik und Aristokratie ein und aus. Kaum in Wien angekommen, ließ sich Anita Berber 1920 von der Fotografin und ihrem Assistenten Arthur Benda ablichten. Die zwei Jahre später entstandenen Fotografien zeigten Szenen, die bei den Tanzabenden nie zu sehen waren: Im Studio ließ sie sich nackt fotografieren, auf der Bühne trug Berber laut Medienberichten stets einen "ganz schmalen Streifen um ihre Lenden".

Fotos vom zumeist ausverkauften Bühnengeschehen, das mit Licht, Farben und perspektivisch verzerrten Kulissen (Bühnenbildner Harry Täuber) und Kostümkreationen des Modeschöpfers Karl Karasek ebenfalls Aufsehen hervorrief, gibt es keine. Wohl aber ein zwei Sekunden dauerndes Tanzfilmfragment, das in einer bearbeiteten Version auch in der Ausstellung zu sehen ist. Zudem werden bislang unbekannte, erotische Berber-Nacktaufnahmen aus dem Benda-Nachlass gezeigt.

Berber und Droste bauten den medialen Rummel auf subtile Weise in ihre Bühnenshow ein. Und bereits im Jänner 1923 erschien das Buch "Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase", in dem neben Fotos auch Gedichte von Droste und zeichnerische Bühnenentwürfe abgedruckt sind. "Es war sicher Berbers Karrierehöhepunkt, ihre Tänze waren das Gesprächsthema der Stadt", betont Vuković, die von einem multimedialen Gesamtkunstwerk spricht: "Noch während der Skandal schwelte, arbeiteten die beiden an ihrer Publikation."

Nachdem dem Künstlerduo ein Vertragsbruch vorgehalten wurde, mussten beide das Land verlassen, Berber wurde als "lästige Ausländerin" tituliert. Im Alter von 29 Jahren starb sie an den Folgen von Tuberkulose in Berlin. "Anita Berber galt als verrucht, Vamp und Femme fatale, das Sinnbild des puren Exzesses und der neuen, begehrenden Frau zugleich und als die Verkörperung des weiblichen Bohemiens", befand die Autorin Ricarda D. Herbrand. Wie wahr.