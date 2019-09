Die Geschichte eines "wunderbaren Misstrauens"

"Tausend Zeilen Lüge": So enttarnte Juan Moreno die Fälschungen des "Spiegel"-Autors Relotius.

Das Buch sei "keine Abrechnung", weder mit dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" noch mit seinen damaligen Chefs oder Claas Relotius. "Spiegel"-Autor Juan Moreno beschreibt in "Tausend Zeilen Lüge", wie er die Machenschaften seines Ex-Kollegen enttarnte. Der Name Relotius steht für einen der größten Skandale im deutschen Nachkriegsjournalismus.

Jahrelang hat der heute 33-Jährige für seine gefeierten Reportagen Szenen, Ereignisse, ganze Existenzen erfunden. Vor allem für den "Spiegel", aber nicht nur. Angesichts der Fülle der betroffenen Medien beschreibt Moreno eine "Presseschau des Grauens".

"Der ,Spiegel' wird es nicht mögen", kündigt Moreno an. Es habe weder Rückendeckung noch Kooperation gegeben, so der Autor. Er zitiert Chefredakteur Steffen Klusmann: "Ein Buch über den Fall wird es so oder so geben. Und da ist es mir lieber, es schreibt einer, der wirklich nah dran war, und nicht irgendein Honk."

Auf 280 Seiten berichtet Moreno von dem schwierigen Weg, der zur Enttarnung von Relotius führte. Moreno liefert als direkt Beteiligter Details, die seinen Text zu einem spannenden Krimi werden lassen. Weite Teile des Buchs befassen sich mit der Reportage "Jägers Grenze", die Moreno und Relotius zusammen verfassen sollten.

Moreno hat früh Zweifel an dem, was Relotius als Recherche präsentiert. Doch jeder Hinweis Morenos auf Ungereimtheiten bei Relotius an die gemeinsamen Vorgesetzten in Hamburg scheint nur deren Unzufriedenheit zu erhöhen.

Erst viel später wird der "Spiegel" vom "wunderbaren Misstrauen des Juan Moreno" schreiben. Es gelang ihm schließlich aufzudecken, dass der Relotius-Teil der trotz vehementer Bedenken veröffentlichten Geschichte weitgehend erfunden war.

Moreno erklärt dessen Erfolg auch mit der medialen Sinnkrise in ökonomisch harten Zeiten: "Seine Reportagen schienen die Lösung für eine Branche zu sein, die zutiefst verunsichert ist."

Der "Reporter-Populist" (Moreno über Relotius) lieferte einfache, plausible Geschichten - nur halt erfunden. "Relotius war nie ein Reporter, er war ein Hochstapler."

Der "Spiegel" hat die Relotius-Affäre unter anderem in einer umfangreichen Dokumentation aufgearbeitet. Es gab auch personelle Konsequenzen. Moreno nimmt das Magazin, für das er weiter arbeitet, trotz seiner Erfahrungen in Schutz. "Der ,Spiegel' ist keine Fälscherbude. Relotius ist ein Fälscher."

Quelle: SN, Dpa