Die Halbwertszeit von Fernsehkrimis

HEIMKINO

Es war so traurig: Maja Maranow, das Herz der Erfolgsserie "Ein starkes Team", starb 2016 scheinbar völlig unerwartet mit 54 Jahren. Sie hatte ihre schwere Krankheit drei Jahre lang erfolgreich geheim gehalten. Nur wenige wussten, dass ihre sechs Monate zuvor verkündete Entscheidung, aus der Serie auszuscheiden, nicht freiwillig war.

Das nach 24 Jahren und 73 Folgen sichtbar gealterte, aber immer noch außerordentlich beliebte Krimiformat schien am Ende. Stefanie Stappenbeck, Maranows Nachfolgerin im sonst unveränderten Team mit "Otto" Florian Martens und Arnfried Lerche als kauzigem Revierchef Reddemann konnte an die schauspielerische Dynamik Maranows zunächst nicht annähernd erinnern, was allerdings auch an den Drehbüchern lag. Die Halbwertszeit des Running Gags mit dem vom ehemaligen "Polizeiruf 110"-Kommissar Jaecki Schwarz gespielten Lebenskünstler und Exzentriker "Sputnik" schien ebenfalls weit unterschritten. Dieses Team war nicht mehr stark.

Doch dann geschah ein kleines Wunder: Die Drehbücher wurden wieder besser, Stefanie Stappenbeck entwickelte eine eigene schauspielerische Note und profilierte sich in anderen Fernsehfilmen wie "Der 7. Tag". Und nun steht mit "Der Preis der Schönheit" eine Folge auf dem Programm, die aktuelle Bezüge hat: Magersucht von Models und sexuelle Nötigung.

Damit aus einem Fernsehfilm ein Heimkino wird, das diesen Namen auch verdient, muss vieles zusammenpassen. Gerade in diesem "Starken Team" heute, Samstag, im ZDF ab 20.15 Uhr wird freilich versucht, es gleich allen recht zu machen. Ein vergiftetes Fotomodel, zwei Verdächtige, die einander gegenseitig beschuldigen, zwielichtige Modelagenturen und ein müder, vorwiegend akustisch funktionierender Witz: "Was essen Models, wenn es schnell gehen muss? - Ein Laufsteg".

Das Resümee: Ein solider Film, dem angesichts der schwachen Konkurrenz am Samstagabend die Poleposition zusteht.