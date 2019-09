Die "heute-show" zurück aus der Sommerpause

Für Oliver Welke und und das Team der "heute-show" ist die Sommerpause vorbei. Morgen, Freitag (23.15 Uhr) meldet sich die ZDF-Satiresendung nach drei Monaten Unterbrechung zurück. In der ersten neuen Ausgabe beschäftigt sich Anchorman Oliver Welke mit ostdeutschen Wählergeschichten, dem Brexit und der deutschen "Waldeslust". Im "heute show"-Studio übernehmen Tina Hausten (Martina Hill), Christian Ehring, Gernot Hassknecht (Hans-Joachim Heist) und Olaf Schubert die politischen Analysen.

Die "heute-show" hatte sich am 7. Juni in die Sommerpause verabschiedet. Bisher erreichte die Satiresendung 2019 allein in Deutschland im Schnitt 4,19 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 17,6 Prozent. Die "heute-show" ist 2009 an den Start gegangen, zunächst nur einmal im Monat. Erst seit 2010 hat sie ihren wöchentlich Platz am Freitagabend. Bis Ende des Jahres kommen noch 15 von 33 dieses Jahr geplanten Episoden.

Quelle: SN