Die Hitlisten der Prominenten

Der ORF beteiligt sich mit der neuen Show "Meine großen 10" am Boom der Rankingshows. Zum Auftakt plaudert Hans Knauß über seine ganz persönlichen Helden des Sports.

Beim Zappen am Wochenende gibt es kein Entrinnen: Meist laufen auf mehreren deutschen Kanälen Rankingshows. Was 2003 mit "Die ultimative Chartshow" auf RTL begann, setzte sich mit "Die 10" (RTL), "Simply the Best" (ProSieben), "Best of...!" (RTL), "Die 25..." (RTL) und etlichen weiteren Ablegern fort. Das Konzept ist einfach sowie kostengünstig: Rankingshows erfüllen das Bedürfnis nach Wettbewerb, wecken als sogenanntes Look-back-Format nostalgische Gefühle, dienen der Berieselung ebenso wie der Information: "Aha, ich wusste nicht, dass ,Fly, Robin, Fly' von Silver Convention stammt." Indem Promis das Archivmaterial kommentieren, wird auch dem Starkult gehuldigt.

Jetzt will der ORF mit "Meine großen 10" am Rankingkuchen mitnaschen: Das Kabarettistenduo Caroline Athanasiadis und Gerald Fleischhacker moderiert die Abendshow, die am Mittwoch um 21.05 Uhr auf ORF 1 startet. Wie sich die rot-weiß-rote Variante von der deutschen Rankingflut abheben möchte? "Bei uns werden nicht 100 Personen, sondern pro Sendung nur ein Gast gefragt, es ist also ein sehr individuelles Ranking", sagt Athanasiadis, die auch bei der kommenden Staffel von "Dancing Stars" dabei sein wird, im SN-Gespräch. Folglich würden die Moderatoren mit dem Ranking auch nicht immer einverstanden sein. Gerald Fleischhacker ergänzt mit einem Lächeln: "Ja, teilweise ist es eine Sauerei, was da rauskommt. Ich habe mich schon sehr aufregen müssen."

In "Meine großen 10" können Prominente ihre ganz persönlichen Hitlisten zu einem selbst bestimmten Thema präsentieren. Den Auftakt macht Ex-Skifahrer und Sepp-Forcher-Nachfolger Hans Knauß, der seine "Heldinnen und Helden des Sports" vorstellen wird. Man sei selbst sehr gespannt, wen der 50-jährige Steirer nominieren werde, betont Athanasiadis. Und Fleischhacker setzt launig nach: "Zehn Mal Hans Knauß wäre vielleicht doch etwas fad." Die neue ORF-Produktion, die im "70er-Jahre-Retro-Outfit" - also Lavalampen, oranges Mobiliar und einschlägige Luster - über die Bühne gehen wird, ist thematisch breit angelegt: Volksmusiksängerin Melissa Naschenweng bringt etwa ihre liebsten Austropop-One-Hit-Wonder mit und Satiriker sowie Kabarettist Peter Klien spricht über seine liebsten Polit-Hoppalas. Moderatorin Silvia Schneider reiht legendäre Events und Grande Dame Dagmar Koller gibt Einblicke in ihr Leben und in ihre wichtigsten Promi-Momente.

"Auf Dagmar Koller freue ich mich extrem, sie hat so viel zu erzählen", sagt Caroline Athanasiadis. In Anspielung auf den mitunter ausgeprägten Redefluss der Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin meint Gerald Fleischhacker launig: "Normalerweise zeichnen wir zwei Sendungen am Tag auf, bei Koller brauchen wir wohl zwei Tage für eine Sendung."

Umrahmt werden die Gespräche mit den Studiogästen von "lustigen, skurrilen, aufregenden oder emotionalen Bildern aus dem ORF-Archiv", wie es heißt. Vorerst sind fünf Folgen geplant. Ob es eine Fortsetzung geben wird? Der gebürtige Grazer Fleischhacker gibt sich vorsichtig: "Wird sich weisen. Wenn man ein Kind hat, schaut man einmal, wie brav das ist, und dann entscheidet man sich für ein zweites." Kollegin Athanasiadis ist da schon optimistischer: "Ja, warum nicht? Themen gibt es ja genug."

Der Titel der ORF-Rankingshow kann als Hommage an die von 1983 bis 1993 im Sonntag-Vorabendprogramm ausgestrahlte Musiksendung "Die Großen Zehn" von Udo Huber interpretiert werden. Zur Titelmusik von Herbie Hancocks "Just Around the Corner" präsentierte Huber die Hitparade, zwischen den Videoclips begrüßte er Stargäste. Welche Erinnerung Fleischhacker an den "Mr. Hitparade" hat? "Gute", antwortet der Kabarettist. "Ich habe meinen ersten Walkman bei einer von Udo Huber moderierten Ö3-Disco in der Grazer Eishalle Liebenau gewonnen." "Toll. So alt bin ich nicht - ich habe die Sendung aber im Fernsehen gesehen", erklärt Athanasiadis.

Mit welchen Listen die beiden in ihrer eigenen Sendung reüssieren könnten? Die Antwort von Fleischhacker kommt postwendend: "Die Top Ten der Innereien-Gerichte. Ich liebe Leber, Nierndln oder Hirn mit Ei. Oder doch die Top Ten der ,Salzburger Nachrichten'-Ausgaben?" Athanasiadis denkt an "Essen oder Musik": "Vielleicht die besten Livekonzerte: Ja, ich hab Michael Jackson in Wien gesehen. Geil!" Gerald Fleischhacker: "Und ich habe bei AC/DC in Graz aufgebaut, musste ihre depperte Kanone auf die Bühne schleppen. Mein blödestes Konzert."