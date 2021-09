Die Hitlisten der Prominenten: ORF startet Rankingshow "Meine großen 10"

Der ORF beteiligt sich mit der neuen Show "Meine großen 10" am Boom der Rankingshows. Zum Auftakt plaudert Hans Knauß über seine ganz persönlichen Helden des Sports.

Beim Zappen am Wochenende gibt es kein Entrinnen: Meist laufen auf mehreren deutschen Kanälen Rankingshows. Was 2003 mit "Die ultimative Chartshow" auf RTL begann, setzte sich mit "Die 10" (RTL), "Simply the Best" (ProSieben), "Best of...!" (RTL), "Die 25..." (RTL) und etlichen weiteren Ablegern fort. Das Konzept ist einfach sowie kostengünstig: Rankingshows erfüllen das Bedürfnis nach Wettbewerb, wecken als sogenanntes Look-back-Format nostalgische Gefühle, dienen der Berieselung ebenso wie der Information: "Aha, ich wusste nicht, dass ,Fly, Robin, Fly' von Silver ...