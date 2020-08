Die Jagd geht weiter: Amazon produziert zweite Staffel von "Hunters"

Fans der Thriller-Serie "Hunters" dürfen sich auf eine zweite Staffel freuen. Wie Amazon am Montag mitteilte, wird die Eigenproduktion des Streamingdienstes exklusiv auf Amazon Prime Video zu sehen sein.

Die erste Staffel von "Hunters" mit Al Pacino ("The Irishman") oder Logan Lerman ("Vielleicht lieber morgen") in den Hauptrollen hatte im Februar 2020 Premiere gehabt. Die Serie spielt in New York im Jahr 1977 und erzählt eine fiktive Geschichte von Nazi-Jägern, die einen geheimen Krieg gegen hochrangige Nazi-Offiziere führen. Deren Plan ist es, eine neue Diktatur zu gründen. Ab wann genau die neue Staffel "Hunters" für die Fans abrufbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Quelle: Apa/Dpa