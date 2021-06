Die kritische Stimme in Hongkong ist verstummt

Jahrzehntelang prägte "Apple Daily" die Debatten in Hongkong mit. Am Donnerstag erschien die Zeitung zum letzten Mal. Mit ihr verschwindet eines der letzten Stücke Freiheit in Hongkong.

SN/afp Die letzte Ausgabe verkaufte sich enorm – doch jetzt ist die Zeitung „Apple Daily“ Geschichte.