Die Pläne für die "Wiener Zeitung"

Seit Oktober ist bekannt, dass die Regierung die älteste Zeitung der Welt nicht mehr täglich erscheinen lassen will. Aber wie geht es für die "Wiener Zeitung" stattdessen weiter? Die Geschäftsführung schildert erstmals ausführlich ihre Pläne.

Steht eine Zeitung vor dem Aus, lässt das stets die Wogen hochgehen - vor allem in einem Land, das nur 14 Tageszeitungen hat. (Zum Vergleich: In Schweden sind es rund 140.) Doch die Debatte um den Stopp der "Wiener Zeitung" scheint besonders stark aufzuregen: Seit der Inhaber, die Bundesregierung, angekündigt hat, die älteste noch erscheinende Tageszeitung der Welt vom Markt zu nehmen, vergeht kaum ein Tag ohne Proteste. Nun meldet sich in einem Gespräch mit Journalisten erstmals die Geschäftsleitung der ...