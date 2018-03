Die politischen Wochenmagazine müssen sich neu erfinden

Mehr noch als dem "profil" gelingt es dem "Report", seine Reichweiten zu halten. Das wird hier wie dort nicht mehr lang gut gehen.

Medienprodukte in Medienprodukten zu kritisieren haftet der Beigeschmack des Wadlbeißens an. Deshalb sei vorab festgehalten, dass Susanne Schnabl eine hervorragende Interviewerin und Christian Rainer ein ausgezeichneter Kommentator ist. Neben diesen Galionsfiguren arbeiten bei "Report" wie "profil" zahlreiche blendende Journalisten. Dennoch verlieren die Fernsehsendung und das Printprodukt ständig an Bedeutung. Eine solche Einschätzung ist zwar zwangsläufig subjektiv, doch sie führt eher zum Kern des Problems als die vermeintlich objektive Betrachtung nach Quoten.