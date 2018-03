Die Revolution des Mobilfunks steht bevor

Noch dieses Jahr soll die neue Mobilfunkgeneration 5G in ersten Ländern eingeführt werden. Viel schnelleres Surfen ist dann möglich. Aber 5G kann noch mehr - zum Beispiel Strom sparen.

Eine Live-Demo am Mobile World Congress, der weltgrößten Mobilfunkmesse: Das Fraunhofer-Institut zeigt per Videostream, wie in einem Testcenter in Nürnberg der neue Mobilfunkstandard 5G simuliert wird. Doch plötzlich stockt die Demo - der Livestream ist eingefroren. Und die Präsentation selbst wird zum Beleg dafür, was sich mit der neuen Mobilfunkgeneration ändern wird: "Das wäre mit 5G nicht passiert", sagt Fraunhofer-Expertin Karin Loidl.