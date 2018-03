Die "Salzburger Nachrichten" sind das Medium der Top-Entscheider

59 Prozent der Salzburger Top-Entscheider lesen die "Salzburger Nachrichten" täglich, die Samstag-Ausgabe sogar 77 Prozent. Das ergab die Leseranalyse Entscheidungsträger, die für 337.000 berufliche Entscheider in österreichischen Unternehmen und Organisationen ab fünf Beschäftigten steht. An zweiter Stelle folgt die "Krone" mit 32 Prozent täglicher Nutzung. Mit großem Abstand kommen die "Presse" mit zehn Prozent und der "Standard" mit neun Prozent Reichweite. Österreichweit lesen mit 8,4 Prozent aller Entscheider mehr als doppelt so viele Menschen die SN wie in der Gesamtbevölkerung. Auch bei der Digitalnutzung haben die SN die Nase vorn. 19 Prozent der Salzburger Entscheider nutzen das Digitalangebot der "Salzburger Nachrichten" täglich, gefolgt vom "Standard" mit zehn, der "Presse" mit acht und der "Krone" mit sieben Prozent.