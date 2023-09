Die Show zur Show: Der ORF präsentiert sein Jahresprogramm

Eine neue Onlineplattform, ein "Rosenheim Cop" auf Abwegen oder "Dancing Stars" zum Mitmachen plant der öffentlich-rechtliche Rundfunk für 2024. Und auch Salzburg-Bezug ist im ORF-Jahresprogramm zu finden.

"Das Programmheft wird zum Kilopreis abgegeben", sagte Stefanie Groiss-Horowitz mit einem Augenzwinkern. Die ORF-Programmdirektorin stellte am Dienstag das Jahresprogramm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor. Und ließ dabei ein in der Tat gefühlt kiloschweres Begleitheft verteilten. Das breite Programm ist vor allem auf das neue ORF-Gesetz zurückzuführen, das dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziell wie inhaltlich spürbar zusätzlichen Spielraum gibt. "Wir kriegen jetzt einen ORF, wie ich ihn mir schon lange gewünscht habe", sagte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.

Dieser "neue ORF" wird vor allem von ORF On getragen: Die Online-Plattform startet - parallel zu einer Neuausrichtung von orf.at und sport.orf.at - am 1. Jänner als Nachfolge- bzw. Überbauplattform der TVthek. Auf ORF On strahlt der öffentlich-rechtliche Rundfunk etwa die Serie "Kafka" mit Robert Palfrader vorab aus. Ferner gibt es mit KidsScreen einen eigenen Online-Kinderkanal. Und parallel geht ein "ZiB"-YouTube Kanal an den Start.

Die größte Änderung im linearen Programm hingegen sei laut Groiss-Horowitz der Donnerstagabend auf ORF 1. Dort wird der Live-Fußball - ob auslaufender Übertragungsrechte - und zugekauftes US-Programm von einer Zeitgeschichte-Leiste für eine jüngere Zielgruppe ersetzt. Im Dokumentar-Bereich tut sich per se auffällig viel: Ebenfalls auf eine jüngere Zielgruppe ausgerichtet ist die True-Crime-Reihe "Young History", die sich zum Start Serienmörder Jack Unterweger widmet - in Kooperation mit Streamingriese Netflix. Der Salzburger Hermann Maier darf indessen zu einer neuen "Universum"-Folge in die heimische Bergwelt ausrücken. In der "Universum History"-Reihe werden etwa "die dunkle Seite der Maria Theresia" und "Verbotene Begehren", also erotische Gelüste im Wandel der Zeit, beleuchtet. Und auch ein "Rosenheim Cop" führt künftig für den ORF durch eine neue Reihe: Max Müller wird zum "Sagenjäger", macht sich also auf die Spur von heimischen Mythen.

Auch im Show-Segment rührt der ORF kräftig um: Die Tanz- und Gesangsshow "Die große Chance" kehrt nach zehn Jahren zurück. "Dancing Stars" hingegen bleibt im Programm, jedoch in adaptierter Form bzw. als sogenanntes Spin-off. In der 2024er-Fassung ("Das Casting") kämpfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um Plätze in der eigentlichen Show 2025. Und auch eine Wild Card wird vergeben: Ein jeder Österreicher, eine jede Österreicherin kann sich für die Teilnahme bewerben. "Wir basteln uns einen eigenen Promi", sagte Groiss-Horowitz. Zwei völlig neue Formate sind indes "Es kommt, wie es kommt" - eine Show mit "Comedy Challenge"-Gewinner Manuel Thalhammer - und "Clever", ein Denksportformat, in dem die Teilnehmenden gegen "die klügsten Köpfe des Landes" antreten.

Im fiktionalen Bereich startet etwa das schon länger angekündigte Nachfolge-Format der "Vorstadtweiber", namentlich "Biester", die Kultfiguren Weber und Breitfuß dürfen wieder auftreten, es wird einen neuen Austro-"Tatort" geben ("Bauernsterben") und die in Salzburg gedrehte Serie "School of Champions" geht auf Sendung.

Auch der per neuer Imagekampagne künftig breit getragene Slogan "ORF für alle" soll sich im Programm 2024 widerspiegeln. So wird etwa das Ö3-Format "Frag das ganze Land" in das Fernsehen gebracht, das "Bürgerforum" mit Peter Resetarits soll künftig durch die Bundesländer touren und in einer Late-Night-Diskussionssendung ("Fight Club") sollen sich Vertreterinnen und Vertreter derselben Branche aber mit anderen Meinungen gegenübersitzen. "Der 261 Meter hohe Küniglberg ist viel zu klein für den oft zitierten Elfenbeinturm", ergänzte ORF-Chef Weißmann.

Und was will der ORF 2024 sonst noch auffahren? Am Freitagabend wird es ein neues Magazin der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten, darunter die Salzburgerin Raffaela Schaidreiter, geben. Dabei soll jeweils ein Leitthema aus verschiedenen Regionen der Welt beleuchtet werden. Darüber hinaus wird eine Schlagernacht für die jüngere Zielgruppe auf Sendung gehen, der ORF ruft zu einer Grill-Meisterschaft im TV und Mirjam Weichselbraun bekommt eine eigene Servicereihe ("Ist das so?").

Bei der Vorab-Programmpräsentation - die offizielle Vorstellung folgt am Donnerstagabend - musste sich der ORF aber auch Kritik stellen. Etwa der altbekannten, zu viel US-Inhalte zu zeigen. Programmdirektorin Groiss-Horowitz konterte das mit der Information, dass der ORF seit mehr als einem Jahr keine US-Sitcoms mehr nachkaufe. Und sie bat um Nachsicht, dass ob laufender Verträge gewisse Altbestände abgespielt werden müssen. Doch auch das liefe aus.

Wenig Freude macht dem ORF indessen ein Detail zu einem Sport-Höhepunkt 2024: Die Spiele des heimischen Nationalteams bei der kommenden Fußball-EM werden bei Hauptrechteinhaber ServusTV und nicht im ORF zu sehen sein, wie Groiss-Horowitz bestätigte.