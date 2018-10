Die Streaming-Welle löscht das Lagerfeuer der Nation

Sport, Shows, Serien: Immer mehr Inhalte landen auf Onlineplattformen. Eine Entwicklung, die auch gesellschaftliche Folgen hat.

Der typische Hauptabend in einem österreichischen Haushalt vor wenigen Jahren: Die Familie versammelte sich vor dem Fernseher. Eingeschaltet wurde der ORF oder die deutsche Konkurrenz. Und tags darauf im Büro, in der Werkstatt oder am Stammtisch unterhielt man sich über Gottschalks Anzüge bei "Wetten, dass ..?", die überraschende Wendung bei "Derrick" oder das späte 1:0 von Red Bull Salzburg gegen Rapid.