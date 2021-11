Die TV- und Streaming-Höhepunkte für die Lockdown-Wochen

Erneut zwingt uns die Pandemie auf die Couch. Doch Fernseh- und Streaming-Formate helfen dabei, dass einem in den eigenen vier Wänden nicht langweilig wird. Empfehlungen für alle Gemütslagen.

Wer Weihnachten nicht mehr erwarten kann

Die Tage werden kürzer und die Berggipfel werden weißer. Eigentlich wäre jetzt die perfekte Zeit, um einen Christkindlmarkt zu besuchen. Doch auch mit Glühwein, Keksen und der Fernbedienung kann man sich auf Weihnachten einstimmen.

So bringt beispielsweise Franz Posch zusammen mit seinen Musikanten Adventstimmung in das Wohnzimmer. Unter dem Motto "Dahoam im Advent" erfüllt er am 8. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 bei einer Feiertagsausgabe von "Mei liabste ...