Die Zeitung ist weiterhin attraktiv

Media-Analyse: In Salzburg behaupten die SN ihre starke Stellung.

Auch wenn Zeitungen schon oft totgesagt wurden: Die Zahlen der jüngsten am Donnerstag veröffentlichten Media-Analyse belegen das Gegenteil. 63,3 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher lesen weiterhin täglich eine Tageszeitung. Und auch bei den jüngeren Bevölkerungsgruppen sind Zeitungen attraktiv: Von den Unter-29-Jährigen greift knapp jeder Zweite täglich zu einer Tageszeitung, bei den 14- bis 19-Jährigen 44,3 Prozent.

Was den Lesermarkt in Salzburg betrifft, gibt es im Verhältnis der Medien zueinander wenig Veränderung: Die "Salzburger Nachrichten" erzielen eine Reichweite von 34,0 Prozent (158.000 Leser), die "Kronen Zeitung" liegt bei 31,2 Prozent (145.000 Leser). Weit dahinter folgen "Der Standard" (5,7 Prozent), "Die Presse" (2,6 Prozent) und der "Kurier" (2,3 Prozent). Am Wochenende lesen die SN in Salzburg 177.000 Frauen und Männer (38,0 Prozent), die "Kronen Zeitung" 169.000 (36,3 Prozent). Die den SN beiliegenden Regionalausgaben der "Salzburger Woche" erreichen eine Reichweite von 45,4 Prozent (211.000 Leser).

Österreichweit mit an der Spitze liegen die "Salzburger Nachrichten", was die sogenannten Blattkontakte betrifft. An Wochentagen werden die SN im Schnitt 2,5 Mal zur Hand genommen. Nur "Der Standard" liegt mit 2,7 Mal knapp davor. Am Wochenende rangieren SN und "Der Standard" mit je 2,7 Mal auf dem ersten Platz.

Dass Qualität heute mehr denn je zählt, zeigt exemplarisch auch der Wiener Markt: "Heute", die "Kronen Zeitung" und "Österreich" verzeichnen Rückgänge, "Der Standard" und "Die Presse" legen im Mittelwert in der Bundeshauptstadt zu.

Quelle: SN